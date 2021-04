Aubameyang: “Ho contratto la Malaria mentre ero in Nazionale”

Aubameyang, attaccante dell’Arsenal, ha contratto la Malaria. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante dei Gunners su Instagram.

“Ehi ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero convocato con la Nazionale in Gabon. Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo davvero me stesso nelle ultime due settimane, ma presto tornerò più forte che mai! Ora guarderò i miei ragazzi, grande partita per noi! Andiamo a vincere Arsenal!”

Comments

comments