Aumentano di nuovo i contagi in Catalogna: stop alla movida notturna

Aumentano di nuovo i contagi di Coronavirus in Catalogna dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 182 nuovi positivi.

Il Governo della Catalogna parla di ‘situazione critica’ e invita nuovamente la popolazione a non uscire di casa se non per necessità. Nel frattempo è stata decisa la chiusura della movida notturna in 14 comuni metropolitani tra cui Barcellona. E’ stato deciso che bar, ristoranti e discoteche devono chiudere prima di mezzanotte mentre casinò e sale da gioco possono restare aperti massimo fino alla mezzanotte.

La partita di Champions tra Barcellona e Napoli da disputare al Camp Nou resta a rischio.

Comments

comments