Buone notizie per quanto riguarda il triangolare di domani che vedrà impegnato il Napoli contro l’Aquila ed il Castel di Sangro.

In nottata è attesa la firma da parte del Governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio, che dovrebbe autorizzare l’aumento di pubblico per quanto riguarda le partita di domani che il Napoli giocherà in amichevole contro l’Aquila ed il Castel di Sangro.

La notizia, dalla redazione di 100×100 Napoli in ritiro a Castel di Sangro.

Comments

comments