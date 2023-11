Aurelio Andreazzoli dopo Napoli-Empoli: “Abbiamo reso al Napoli la vita difficile”

Aurelio Andreazzoli ha risposto alle domande dei giornalisti nel post gara dopo la vittoria esterna allo Stadio Maradona

“Lo spirito di reazione dell’Empoli? Si, i numeri dicono che abbiamo spesso subito ma oggi al Maradona, rispetto alla partita di lunedì, la reazione c’è stata. E non sono d’accordo che lunedì abbiamo fatto una pessima partita con il Frosinone. Facciamo pochi gol? Di sicuro la propositività c’è sempre ma manca la fase realizzativa. Oggi a Napoli abbiamo fatto un bel gol. Fazzini? Oggi ha giocato benissimo. Il Napoli? Una squadra forte con qualità importanti, che aveva solo la necessità di essere abbassata come valore totale. E noi ci siamo riusciti. Credo che poteva fare di più, ma bisogna puntare anche il dito verso chi non gli ha permesso di farlo. E’ stata una partita difficile. Il risultato che esprime la gara è sempre dipendente da quello che le due squadre fanno o da quello che non gli fanno fare. Il Napoli non segue il proprio allenatore? Non è una domanda da fare a me e non ho il piacere di rispondere”.

