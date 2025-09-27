Notizie

Aurelio de Laurentiis al Capalbio Film Festival: “Milan-Napoli? Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore”

Pubblicato il

Aurelio de Laurentiis ha rilasciato delle brevi dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport nel corso del Premio all’Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival

Il Napoli conquista anche il box office? I napoletani in Italia sono tanti, la passione per il calcio è esplosiva.

Chi è l’anti-Napoli? Le anti-Napoli sono sempre le solite tre del nord ai quali possiamo aggiungere un’Atalanta, una Roma che s’è molto rinforzata con Gasperini. Il campionato è estremamente combattivo, sarà molto divertente.

Milan-Napoli? Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore. 

Col Pisa sono tremate le gambe? No, mai. E’ gestito da un amministratore delegato che viene dal cinema ed è un mio grande amico. Complimenti a lui ed al Pisa.

C’è qualcosa da sistemare? C’è sempre da sistemare all’inizio, vale per tutte le squadre, soprattutto quando ci sono 9 acquisti da far giocare e farli assimilare”.

Comments

comments

Articoli simili:, ,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top