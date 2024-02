Aurelio De Laurentiis su Zielinski: “L’esclusione? Ma avete visto il suo rendimento negli ultimi mesi?”

Aurelio De Laurentiis: un fiume in piena il patron azzurro è tornato sull’esclusione di Zielinski dalla lista Champions



Nel corso della lunga conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno il presidente De Laurentiis ha risposto anche ad una domanda sul centrocampista polacco.



Solo una questione di sperimentazione dei nuovi acquisti? L’esperienza del giocatore non poteva essere utile per passare il turno al mondiale per club?



“Avete visto il rendimento di Piotr? Non si può premiare chi dice in estate presidente voglio restare e poi sappiamo come è andata la storia. Ma io non rimprovero lui, ma il suo agente Bolek perchè se io ti offro tanti soldi, da farti il più pagato della squadra, e lui ci vuole guadagnare e lo vende… il discorso è chiaro. Se non ti alleni e non ci metti la foga, magari ha paura di infortunarsi perché non ha ancora firmato tutte le carte, io non posso restare con questo dubbio. Traoré ha un riscatto notevole, come faccio poi a capire se devo riscattarlo o meno? Ho dovuto fare un sacrificio con la morte nel cuore per Demme, a cui voglio bene, ci ha dato tanto, non dimenticate che con Gattuso giocava al posto di Lobotka. Demme si fece male… da quel momento Lobotka è stato inamovibile ma Demme è stato sempre disponibile, un soldato, un vero signore”.



