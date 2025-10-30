Aurelio De Laurentiis tra cinema e calcio alla RSI – Radiotelevisione svizzera

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è raccontato ai microfoni della RSI (Radiotelevisione svizzera), ripercorrendo il suo doppio percorso tra cinema e calcio

“Quando sono arrivato nel mondo del pallone non ne sapevo nulla. Quando mi parlavano di 4-4-2 pensavo fosse un modo di sedersi a tavola. Il cinema mi ha insegnato disciplina, amore per il lavoro e professionalità. Ma soprattutto la differenza tra imprenditore e prenditore: io ho sempre voluto creare. Cinepanettoni? Mi divertiva raccontare l’Italia vera, quella che rideva senza sapere di ridere di se stessa”. Il presidente ha parlato anche dell’attuale rapporto con la tifoseria napoletana: “Mi hanno sempre abbracciato e chiesto foto e firme in continuazione. Le do una risposta al contrario: tanti anni fa, scendo dall’aereo a Torino, viene da me una persona con la maglia della Juventus: ‘Presidente, mi può mettere una firma? Mi permette una foto?! lo dissi: ‘Ma tu non sei juventino?, lui rispose: ‘Si ma noi un presidente come lei non ce l’abbiamo! Mi fa piacere, perché vuol dire che rappresento una diversità”.

