Aurelio De Laurentiis: “Viva Napoli, viva Bologna…E che vinca il migliore”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A nel giorno della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna

“Bologna è una città che sta nel mio cuore, poi siamo avversari, ma lì ho fatto dei film divertentissimi. La sua università dal 1300 ha educato principi e re. Io ho origini partenopee ed il cibo per me è un aspetto importante, ed anche lì sul cibo non scherzano Saputo è un bravo presidente, questa sua capacità di internazionalizzarsi è importante. Quindi viva Napoli, viva Bologna e che vinca il migliore”.

