Aurelio De Laurentiis: “Zieliński? Un bravo ragazzo ma dobbiamo sperimentare la rosa”

Il presidente Aurelio De Laurentiis è intervenuto in sala stampa prima di Mazzarri

Così il Patron: “Ci dobbiamo incontrare per alcune cose come eravamo rimasti prima della Supercoppa. Mercoledì faremo una riunion per parlare di varie cose. La lista uscita fuori dalla concertazione di Mazzarri Meluso Micheli e la Società con l’esigenza di tenere presenti tutte le componenti. Abbiamo fatto nuovi acquisti e abbiamo dovuto fare a meno di un centrocampista e di Zielinski ma la priorità è fare la sperimentazione dei nuovi giocatori e non la vittoria ad ogni costo. Dal 18 febbraio avremo la rosa intera e non avremo più scuse. Zieliński è una cara persona ma dobbiamo sperimentare i nuovi acquisti. Il difensore che mancava? A trattative farraginose (Dragusin, Perez) abbiamo preferito tenere Ostigard in cui crediamo. Anche Lindstrom, ho letto che molti lo ritengono un trequartista ma lui in precedenza ha giocato come ala destra”.

