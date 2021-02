Australian Open, Fognini e Berrettini agli ottavi: li attendono Nadal e Tsitsipas

Sono due i tennisti italiani qualificati agli ottavi di finale dell’Australian Open: si tratta di Fabio Fognini e Matteo Berrettini.

Fognini si è imposto contro uno dei beniamini locali, Alex De Minaur, testa di serie numero 21 del tabellone, infliggendogli un perentorio 6-4, 6-3, 6-4. Il tennista ligure si è qualificato per la quarta volta agli ottavi di finale del torneo australiano, dove ad attenderlo ci sarà Rafa Nadal, uno dei favoriti alla vittoria finale.

Serve, invece, un triplo tie-break a Berrettini per avere la meglio sul russo Karen Kachanov, battuto per la quarta volta su altrettanti incroci. 7-6, 7-6, 7-6 il punteggio in favore del romano, che per la quarta volta prenderà parte a un ottavo di finale in un torneo del Grande Slam. Ora, l’incrocio pericoloso con Stefanos Tsitsipas, quinta testa di serie, che lo ha sconfitto in entrambe le occasioni in cui si sono trovati faccia a faccia.

