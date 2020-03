Autocertificazione, cambia ancora il modulo: il link per il download

Il Ministero dell’Interno ha nuovamente aggiornato il modulo standard dell’autocertificazione necessario per spostarsi sul suolo italiano.

Sono specificati meglio punto di partenza e destinazione dello spostamento, aggiornati e precisati i riferimenti normativi (tra cui quelli locali e nello specifico regionali). Sono inoltre elencate in maniera più dettagliata alcune cause giustificative degli spostamenti, sia nello stesso comune che tra comuni diversi. Questo il link per scaricare il nuovo modulo di autocertificazione.

