Autorità sanitaria Svizzera: “Ucraina in quarantena. Non potrà giocare”

Roger Harstall, membro dell’autorità sanitaria Svizzera spiega in un’intervista a Blick i retroscena della difficile decisione sulla partita di Nations League tra Svizzera e Ucraina in cui ha stoppato gli ospiti e vietato la partita.

Ha messo in quarantena la squadra nazionale ucraina. Come è nata questa decisione?

“La squadra ha avuto cinque e tre nuovi casi positivi in prossimità della gara in Germania. Le persone colpite sono state immediatamente messe in isolamento. Dopo l’arrivo in Svizzera, l’intera delegazione è stata nuovamente testata. I risultati di questa mattina hanno mostrato che un’altra persona era positiva, più altri tre casi più vecchi che erano positivi“.

Paragonabile al caso Shaqiri?

“Sì, quello era uno di quei casi. Il test può mostrare un risultato positivo, anche se la malattia è finita e non è più considerata contagiosa“.

Nove casi in quattro giorni significano che la situazione è incontrollabile.

“Partiamo dal presupposto che il concetto di protezione Uefa sia stato rispettato. Ma non posso verificarlo. E nonostante i risultati dei test attuali, è possibile che le persone attualmente negative diventino positive nel corso della settimana. Non si può escludere che ci siano giocatori negativi che portano Coronavirus, ma poiché la trasmissione è ancora fresca, il virus non si è ancora diffuso tanto e mostra un risultato negativo. Pertanto, l’intera squadra è ora in quarantena e non può giocare contro la Svizzera“.

