Avv. Chiacchio: “Il caso Reggiana crea un precedente favorevole per il Napoli”

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto a Radio Crc per parlare del ricorso presentato dal Napoli in merito alla partita contro la Juventus.

Di seguito le sue parole:

“Effettivamente il caso Reggiana crea un precedente favorevole al Napoli. È una sentenza di importante valore perché la Reggiana, che aveva 18 calciatori positivi, non potè affrontare la trasferta di Salerno. Proposi quindi il ricorso al giudice sportivo, chiedendo la causa di forza maggiore, e il giudice, pur rigettando il ricorso della Reggiana per forza maggiore, stabilì due circostanze di estrema importanza per il ricorso del Napoli: la prima è che lo 0-3 deve essere inflitto perché la Reggiana non aveva alcun documento dell’Asl che vietava la trasferta in Campania, a differenza, invece, del Napoli.

Ci sono i presupposti, e c’erano anche prima, affinché si possa raggiungere il risultato auspicato; se ciò non è ancora avvenuto è perché qualcosa non è andato per il verso giusto nei precedenti gradi di giudizio. Credo che il Collegio di garanzia possa accogliere il ricorso del Napoli e, personalmente, credo che il punto di penalizzazione possa essere restituito. Per quanto riguarda il Tar, si può proporre anche il ricorso in quella sede, nonostante non si sia mai verificato prima un evento del genere.

Risarcimento danni per Oshimen? Le società di club sono tutelate con polizze assicurative stipulate dagli enti organizzatori delle competizioni internazionali, come nel caso della Uefa e della Fifa. Non so, però, se l’ente che organizza la Coppa D’Africa ha questo tipo di polizza. Se la possiede, il Napoli verrà sicuramente ristorato del danno creato a causa di questo infortunio, altrimenti qualsiasi iniziativa può essere valida e, a mio avviso, il Napoli dovrebbe farsi valere.”

