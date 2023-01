Avv. di Trentalange: “Il rifiuto del patteggiamento? Era stata proposta una sanzione interdittiva dalla Procura di tre mesi e noi abbiamo rifiutato”

A Radio CRC è intervenuto Paolo Gallinelli, avvocato di Alfredo Trentalange.

“La difesa che stiamo approntando è documentale. I punti che attaccano Trentalange sono tutti in un corpo unico perché se ne cade uno, devono cadere tutti gli altri.

Il rifiuto del patteggiamento? Era stata proposta una sanzione interdittiva dalla Procura di tre mesi e noi abbiamo rifiutato.

I punti d’accusa? Mi affido all’intelligenza degli ascoltatori, al di là delle telefonate a cui è stato fatto riferimento nel 2022 per il 2018. D’Onofrio è stato Procuratore arbitrale regionale prima del 2009. Dal 2009 fino al 2021 componente della commissione della giustizia Nazionale dell’AIA. Questi requisiti, se mancanti, qualcuno avrebbe dovuto accertarli dal 2009 fino al 2021 nel periodo in cui D’Onofrio non era solo Procuratore Arbitrale, ma componente della commissione della giustizia Nazionale dell’AIA.

L’onoreficenza? Post non avrebbero attribuito niente, ex post quale onoreficenza avrebbero dovuto attribuire. Probabilmente questi premi li ha ricevuti per l’attività che ha svolto come Procuratore Arbitrale svolgendo alcune attività e attuando delle innovazioni. Questi premi gli sono stati revocati poi. Pensiamo a quanti premi sono stati attribuiti a livello Nazionale ad alcune persone e poi sono emerse circostanze che se fossero uscite prima non avrebbero fatto ricevere premi”.

Comments

comments