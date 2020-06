Avv. Grassani: “Multe? Stessa situazione di fine febbraio”

L’avvocato Mattia Grassani, legale tra l’altro del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della questione contratti.

“Per come è stato gestito il tema complessivo di giocatori in prestito, abbiamo due punti deboli che non si sono definiti. I giocatori in scadenza di contratto, o in prestito, senza rinnovo non possono proseguire il loro percorso. C’è il concreto rischio che possano esserci organici peggiorati con la perdita di giocatori più o meno importanti. Questo altera l’equilibrio del campionato.

Callejon e questione multe? Per quanto riguarda l’aspetto legale su Callejon non ho notizie concrete, se ne sta occupando il presidente e la società. Sulle multe, da un punto di vista di procedimenti sono fermi. Dopo la parentesi del Coronavirus, la situazione è stagnante, ci ritroviamo nella stessa situazione di fine febbraio.

Rrahmani e Petagna? Se non ci fosse stato lo slittamento della stagione, il primo di luglio, il Napoli, avrebbe visto la nascita di un nuovo rapporto. Per quello che è accaduto ci troviamo davanti ad una situazione ibrida. Il Napoli ha dei calciatori in prestito, serve l’ok delle tre parti chiamate in causa per far tornare alla base i calciatori”

