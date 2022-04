Avv. Grassani sulla richiesta della Procura FIGC: “Non ci si aspettava richiesta così dura”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’avvocato Grassani dove ha parlato delle richieste della Procura FIGC per il caso plusvalenze.

Di seguito il suo intervento:

“Non è stata una requisitoria indolore rispetto alle reazioni del presidente De Laurentiis e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Non ci si aspettava una richiesta così dura e soprattutto in grado di azzerare viste anche le durate, undici e nove mesi, l’operatività del club. C’è un rigetto totale rispetto a queste richieste. Domani parleremo noi e venerdì dovrebbero arrivare i verdetti.

L’operazione Osimhen è l’unica che riguarda il Napoli rispetto alle decine che hanno coinvolto altri club ed è un’operazione che non ha un procedimento anche penale, si esaurirà nell’ambito della sola giustizia sportiva. La valutazione secondo la procura è stata sovrastimata di 22 milioni di euro rispetto alla valutazione col Lille di 72 milioni. Oggi Osimhen vale oltre 100 milioni di euro giocando meno della metà delle partite a causa del covid e di vari infortuni.

Cosa comporta inibizione? Non sarebbe prima di effetti, comporterebbe delle limitazioni. Il presidente non potrebbe firmare contratti di prestazione sportiva, non potrebbe scendere negli spogliatoi prima durante e dopo la partita, non potrebbe rappresentare il club nelle trattative di mercato ma potrebbe rilasciare interviste ed essere presente in assemblea lega per motivi amministrativi.”

Comments

comments