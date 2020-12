Avv. Marrucco: “Ci sono speranze per ribaltare i primi due gradi di giudizio”

L’avvocato Fulvio Marrucco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc.

“Le speranze per ribaltare le sentenze dei primi due gradi di giudizio ci sono, anche se il CONI decide nella legittimità e non nel merito – queste le parole dell’avvocato Fulvio Marrucco ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr -. Nonostante tutto, ci sono i margini per creare un ribaltamento della sentenza. Quella di secondo grado è stata durissima nei confronti del Napoli; ci sono delle presunzioni che vanno al di là dei fatti. Dobbiamo essere confidenti ed ottimisti, perché finché c’è vita c’è speranza e il tutto potrebbe essere portato dinanzi al TAR. Quest’ultimo, però, ha voce in capitolo fino ad un certo punto, nonostante ci siano dei margini che ci fanno ben sperare.

Punto di penalizzazione? Il punto va con la partita. Nel momento in cui viene data la partita persa, il punto va di conseguenza. Non è possibile scinderli. Si potrebbe dare una sospensiva e decidere nel giro di qualche mese, in caso di ricorso al Tar. Si va a fine sempre verso marzo-aprile. Questo è un qualcosa di mai visto nella storia del calcio, quindi parliamo di fattispecie del tutto nuove, con dei tempi tecnici prestabiliti.

La situazione era evitabile? Sicuramente attraverso l’accordo delle parti ed il rinvio della partita, ma così non è stato”.

