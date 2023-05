Avvocato Chiacchio: “Decisione blanda sulla Juve? No, per me tutto scontato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di Diritto Sportivo.

“Il patteggiamento non viene fatto su una base aritmetica, quando si propone, va motivato con motivazioni di carattere tecnico-disciplinare. Per poterlo accogliere, il Tribunale deve motivarlo. Decisione blanda? No, per me era tutto scontato. Non dimentichiamo che, in ogni caso, la Procura Federale aveva chiesto l’ammenta di 100mila euro a carico delle società per le plusvalenze, non chissà che cosa. È venuto fuori un medesimo disegno “criminoso”. Patteggiamento è uguale a dichiarazioni di responsabilità? Se patteggi in un’ammenda, di cui non ricordo mai una sanzione economica così alta, allora implicitamente lo è. Con i passaporti falsi di Recoba – ed io ero legale del Napoli e chiesi la retrocessione dell’Inter – ci fu la penalizzazione di 1 miliardo”.

