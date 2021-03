Avvocato Pisani: “Il problema del fisco ha segnato Diego più della droga. Gli sciacalli pagheranno”

L’avvocato Angelo Pisani, legale della famiglia Maradona, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per commentare la sentenza della cassazione che ha scagionato Diego.

“Sarebbe stato bello avere Diego qui, ma dato che lui è immortale, dal cielo sta ridendo. Questa sentenza avrà conseguenze specifiche, pensate a quanti falsi moralisti e sciacalli dovranno pagare danni agli eredi di Maradona. La sua eredità diventerà ancora più grande. Non solo dovranno restituirgli orecchini e orologio, ma anche la dignità e il rispetto per la diffamazione di questi anni. Secondo me il problema del Fisco è stata una ferita che lo ha segnato molto più della droga. Quest’ultima è una battaglia che ha vinto da tempo, mentre col Fisco ha impiegato 30 anni per ottenere giustizia”.

Comments

comments