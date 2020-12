Az Almaar-Napoli 1-1: le pagelle di 100×100 Napoli

Nella quinta e penultima giornata del Gruppo F di Europa League il Napoli ha affrontato in trasferta gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Le pagelle di 100×100 Napoli.

GATTUSO: 5 – Parla spesso di veleno mai di difficoltà della squadra nel dare continuità alla manovra contro squadre con una fase difensiva ordinata. Giro palla davanti la propria area di rigore stucchevole e senza efficacia. Sostituzioni che non convincono con Insigne che ha dato la sensazione di essere sulle gambe già durante il primo tempo e come già successo in altre occasioni è rimasto ugualmente in campo fino alla fine. Sia ben chiaro con la superficialità di stasera si rischia di non andare avanti nella competizione e soprattutto di fare qualche figuraccia con avversari più blasonati in caso di qualificazione.

OSPINA: 8 – Un intervento decisivo con il Napoli in vantaggio poi evita la sconfitta parando il rigore a Koopmeiners.

DI LORENZO: 5 – L’assist sul gol di Mertens salva una prestazione fatta di confusione e tanti errori, soffre gli avversari che hanno agito sulla sua fascia.

MAKSIMOVIC: 7 – Ordinato, concentrato, efficace: non sbaglia praticamente nulla e mette diverse pezze ai vuoti lasciati dai centrocampisti.

KOULIBALY: 6,5 – Poco protetto dal centrocampo si limita a giocare con concretezza e con tanta efficacia.

GHOULAM: 5 – Tanti errori di misura a testimoniare il poco minutaggio degli ultimi anni, qualche spazzo del vecchio Ghoulam, ma è ancora poco.

BAKAYOKO: 5 – Alterna delle giocate sublimi ad errori gravi come in occasione del rigore provocato.

FABIÀN: 4,5 – La giocata in occasione del gol ha permesso di guadagnare un tempo di gioco, per il resto il nulla.

ZIELINSKI: 4,5 – Forse non ha ancora recuperato del tutto dal covid e non ha ancora le energie per giocare due partite in tre giorni, ma la sua prestazione di oggi è stata decisamente deludente.

POLITANO: 5 – Rispetto a Insigne ha provato a fare qualche giocata ma senza riuscirci.

MERTENS: 6 – Il gol, un’occasione fallita poi nient’altro.

INSIGNE: 4 – Sbaglia tutti i passaggi tranne uno, non salta mai l’uomo e non riesce mai a mettere in difficoltà il giapponese Sugawara che non è certamente Van Dijk.

ELMAS (dal 57′ al posto di Fabiàn): 4,5 – Tanto dimenarsi per il campo ma senza concretezza.

PETAGNA (dal 63′ al posto di Zielinski) 5 – Entra bene in partita e da un valido contributo per far risalire la squadra e dare profondità alla manovra ma sbaglia un gol fatto di testa che è il suo piatto forte.

LOZANO (dal 63′ al posto di Politano): 5 – Sembrava la pubblicità “scivola, scivola, scivola, scivola” però si fa notare per qualche ripiegamento difensivo.

DEMME (dal 66’ al posto di Mertens): 6 – Subito in partita a recuperare palloni e dare equilibrio alla squadra.

MARIO RUI (dal 66’ al posto di Ghoulam): 4,5 – Un cross perfetto per Petagna e nulla più.

ARBITRO BUQUET (Francia): 6,5 – Sbaglia solo a non concedere il vantaggio al Napoli in un’occasione ma la sua direzione di gara è senz’altro positiva anche perché non ci sono state situazioni difficili da gestire.

