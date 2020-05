Azmoun, il padre: “Non parlo di calcio, serve rispetto per chi sta soffrendo”

Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit, è uno dei calciatori accostati al Napoli, in vista della prossima finestra di calciomercato.

Tra gli azzurri c’è ancora molta incertezza circa il futuro di Dries Mertens e Arek Milik, e l’iraniano, stando agli ultimi rumors, sembrerebbe uno dei profili visionati da Giuntoli. Intanto, la redazione di Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club azzurro, ha contattato il padre del ragazzo, che però ha glissato sull’argomento mercato: “Preferisco non parlare di calcio o di mercato. Questo dovuto all’emergenza Coronavirus per rispetto alla persone che in questo momento stanno soffrendo per via del COVID-19. Quando il calcio riprenderà potremmo discutere di tematiche del mercato”.

