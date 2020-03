Azmoun nel mirino del Napoli, Giuntoli “spia” l’attaccante iraniano dello Zenit

Sardar Azmoun, attaccante iraniano classe ’95 dello Zenit, nel mirino di Giuntoli. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sull’interesse del Napoli.

Il Napoli sulle piste di Sardar Azmoun, attaccante classe ’95 in forza allo Zenit. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come Cristiano Giuntoli abbia inviato i propri 007 a San Pietroburgo, incuriosito dalle prestazioni di Azmoun, undici gol nella sua stagione con lo Zenit. L’iraniano è finito nella lista del direttore sportivo del Napoli per l’attacco, dove resta sempre in prima fila il nome di Andrea Belotti.

Comments

comments