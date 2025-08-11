Azzurri in campo allo stadio Patini di Castel di Sangro

SSC Napoli: in campo per allenamento pomeridiano. Partitella fucsia contro blu. Palo del capitano!
Si esercitano gli azzurri in vista del campionato che inizierà il 23 agosto. Nel link un frammento dell’allenamento di oggi (fucsia contro blu)
Il Jack di cuori: Addio dolcissimo di Raspadori al Napoli
Napoli: Caffè sospeso in occasione del lancio della terza maglia
Napoli: La terza maglia è svelata
SSC Napoli: ufficializzato il nome del nuovo nutrizionista. Si tratta di un ritorno
Le ultime su Juanlu Sanchez
Raspadori è a Madrid
SSC Napoli: allenamenti previsti domani alle 18:15
Beukema:”Lavoro durissimo ma ne avremo benefici. De Bruyne è speciale”.
Rileggi Live Napoli-Sorrento: nella ripresa stesso copione, dominano gli azzurri (4-0, 12′ Lucca, 21′ McTominay; 75′ Hasa, 85′ Lukaku)
Napoli-Sorrento: le formazioni