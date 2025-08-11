Ritiro Castel di Sangro

Azzurri in campo allo stadio Patini di Castel di Sangro

Pubblicato il

SSC Napoli: in campo per allenamento pomeridiano. Partitella fucsia contro blu. Palo del capitano! 

Si esercitano gli azzurri in vista del campionato che inizierà il 23 agosto. Nel link un frammento dell’allenamento di oggi (fucsia contro blu)

