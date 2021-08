Bagni: “Anguissa risponde perfettamente all’identikit del mediano che il Napoli cercava”

L’ex centrocampista del Napoli di Maradona Salvatore Bagni, alla Gazzetta dello Sport ha parlato del camerunense Anguissa nuovo centrocampista del Napoli.

“Anguissa risponde perfettamente all’identikit del mediano che il club cercava e, cioè, un centrocampista forte

fisicamente.

E’ un buon giocatore, un centrale e in quella posizione il Napoli ha già Demme e Lobotka, ma entrambi non possono assicurare la fisicità che garantisce Anguissa.

Per me è stato un ottimo acquisto e ha l’esperienza necessaria per imporsi anche in Serie A”.

