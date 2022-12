Bagni: “Il Napoli deve temere solo stesso”

L’ex calciatore del Napoli del primo scudetto Salvatore Bagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

“Credo non ce ne sarà per nessuno. Non vedo come le altre possano rimontare perché non capisco come il Napoli possa interrompere il filo del gioco splendido visto per tre mesi. Delle difficoltà potranno esserci ma Spalletti ha dimostrato di saper giostrare una rosa competitiva e “affamata.

In attacco ha un centravanti come Osimhen che mezza Europa vorrebbe e un fuoriclasse come Kvaratskhelia.

Dunque il Napoli deve temere solo se stesso. Ma se avesse un calo netto allora rientrerebbero tutte in ballo, le milanesi e anche la Juve che comunque recupera giocatori di una certa importanza, però rimango dell’idea che vincerà il Napoli”.

