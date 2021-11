Bagni: “Insigne vuole restare a Napoli”

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni è intervenuto del corso della trasmissione Radio anch’io lo sport di RadioRai.

“L’Inter ha tolto il possesso palla al Napoli e ha giocato a ritmi altissimi, nella prima ora ha dominato. Calato il ritmo è emersa la qualità della squadra di Spalletti e oltre ai gol ci sono poi state due grandi occasioni.

Il sogno non è finito, ci mancherebbe. Spalletti ha continuato il lavoro di Gattuso, Osimhen ha fatto la differenza fino a questo momento, adesso si è infortunato ma gli azzurri possono giocare con la testa libera.

Anguissa? Fisicamente è travolgente quando non ci sono ritmi altissimi è insuperabile. Barella? E’ un giocatore straordinario per qualità e generosità. Per una mezzala sono dati fondamentali, non gli manca nulla, è bello da vedere.

Insigne vuole restare a Napoli di sicuro, poi però c’è un contratto. L’atteggiamento è diverso, ora è diventato un leader. Il suo idolo era ovviamente Maradona, spero trovino la quadra ma non sarà così semplice.

Maradona? Per rispetto suo non ho mai parlato con nessuno a parte una sola volta. Lui mi disse, tu sei l’unico che mi apre le porte di casa quanto ero in difficoltà, questa è la cosa che ho apprezzato di più I napoletani mi rendono felice per aver giocato con quella maglia”.

