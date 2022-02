Bagni: “La mia griglia scudetto? Napoli e Inter alla pari poi il Milan”

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.

“Già ad agosto lo avevo dato favorito per lo scudetto, dunque non mi meraviglia questa classifica. Lo dicevo perchè è rimasto immutato e naturalmente inserivo pure l’Inter che veniva dalla conquista del titolo. Anche in difficoltà, con 6-7 assenze tra Coppa d’Africa e Covid, la squadra di Spalletti è seconda dimostrando che c’è un gruppo importante e un tecnico che sa il fatto suo.

Inter e Napoli alla pari e poi il Milan.

Vediamo, se l’Inter se passa indenne da Napoli deve poi recuperare col Bologna e non ha vinto già in partenza. Certo, ha già giocato con Atalanta, Lazio e Milan e avrà poi un calendario più favorevole ma il Napoli ora può vincerle tutte. Adesso la squadra partenopea ha autostima, qualità, gioca bene a calcio e ha giocatori che possono decidere la gara: gli esterni ma anche Fabian Ruiz, Zielinski e soprattutto Osimhen.

Inter e Milan hanno la Coppa Italia da giocare. E’ vero anche che i rossoneri non hanno coppe europee. Vedremo cosa potrà fare l’Inter in Champions. In generale è un’Inter che finora ho visto bene ma ultimamente subisce qualche gol di troppo. Il Napoli subisce poco e segna, è una squadra più equilibrata. Nel derby ad esempio l’Inter meritava di stravincere e poi ha perso…”

Comments

comments