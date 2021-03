Bagni: “Metterei Demme e Osimhen contro il Milan. Contrario al ritorno di Sarri”

L’ex mediano del Napoli Salvatore Bagni è intervenuto in diretta a Marte Sport Live dove ha parlato della sfida contro il Milan e del ritorno di Sarri.

A seguire il suo intervento:

“La gara di Milano non è facile: il Milan è squadra vera,ha spirito di gruppo e gioca con grande intensità. Il Napoli però deve ritrovarsi definitivamente e conto che ognuno dia il massimo, aiutando il compagno e giocando da squadra. I rossoneri peraltro saranno un po’ stanchi dopo la sfida di Europa League.

Farei giocare Demme a centrocampo, e non Bakayoko, perchè c’è da lottare in linea mediana, e Osimhen in attacco, sfruttando il morale del nigeriano dopo il gol al Bologna. Un ritorno di Sarri? Non ci credo e sono anche contrario ai ritorni, non penso farebbe bene come è accaduto qualche anno fa. Sono scettico insomma su questa possibilità.“

Comments

comments