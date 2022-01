Bagni: “Non toglierei la fascia di capitano ad Insigne adesso, pure se a breve dovesse andare via”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Salvatore Bagni.



“Non può essere un campionato regolare questo perché non sappiamo a cosa andremo incontro nei prossimi mesi e con quale formazione scenderà in campo una squadra. Di positivi ce ne sono 10 a settimana in serie A ormai. Non si possono far programmi, si vive alla giornata, ma il campionato non lo fermeranno mai, ne sono certo.

Non toglierei la fascia di capitano ad Insigne adesso, pure se a breve dovesse andare via. Rispetto e difendo Insigne e se è stato messo in condizione di andarsene dalla sua città e dai suoi colori preferiti, bisogna comunque rispettarlo. Togliere adesso la fascia ad Insigne significherebbe affossarlo ancora di più. Poi è chiaro che non sarà sereno.

Tuanzebe è una soluzione di emergenza. Poi la società dirà che era monitorato da tempo e magari è realmente così, ma non essendo stato possibile arrivare ad altre soluzioni si è arrivati a lui. Tuanzebe è un giocatore fisico e veloce, è un po’ troppo istintivo, ma vedremo. Viene a fare il quarto a Napoli quindi va bene, ma non mi vengano a dire che una squadra che tiene ad un giocatore lo cede a gennaio con un prestito secco”.

