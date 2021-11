Bagni: “Scudetto? Ho sempre puntato sul Napoli e continuo a farlo”

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Corriere dello Sport oggi in edicola.

“Scudetto? Ho sempre puntato sul Napoli e continuo a farlo. A seguire vedo l’Inter poi il Milan.

L’Inter domenica mi ha impressionato ha giocato una gran partita. Ora potrà contare su un calendario più favorevole.

Il Napoli? Non puoi regalare quasi un tempo all’Inter ma meritava il pari per il finale. Bisogna vedere come reagirà alla sconfitta e poi capire come si comporteranno i sostituti di Osimhen e Anguissa.

Il campionato continuerà ad essere equilibrato fino a marzo con una certezza di fondo: i primi tre posti sono già assegnati.

Juve? Troppi alti e bassi anche se sta giocando con umiltà.

Insigne? Gli spiacerebbe troppo andare via. A 31 anni essendo ormai uomo squadra che incide molto un club lo trova, ma io lo vedo soltanto con la maglia azzurra. Non credo nella pista estera. Non credo che la questione del contratto stia incidendo sul suo rendimento. Sta solo rifiatando ma ci sta che da uno come lui ti aspetti di più in termini di gol e giocate”.

