Bagni: “Speriamo che il Napoli onori il campionato e che ci sia stabilità tra il presidente e Spalletti”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli, Salvatore Bagni.

Di seguito il suo intervento:

“È vero che sono stati gettati 2/3 scudetti, ma non è che la società non ha intenzione di vincere. Dai ritiri nessuno sfiderà la sorte, come fatto dal presidente, dicendo che il Napoli lotterà per lo scudetto. Speriamo che il Napoli onori il campionato e che ci sia stabilità tra il presidente e Spalletti.

Koulibaly non credo andrà alla Juve, se sono l’unica squadra a volerlo allora rimarrà a Napoli. Deulofeu ci sta, buon giocatore, e per me giocherà da esterno. Ostigard è molto giovane e non sarà il titolare, farà il 3/4 difensore. Kim Min-jae è un gigante e non è lento, ma non è eccezionale dal punto di vista tecnico. Lui è l’alternativa se dovesse andare via Koulibaly. Non ha giocato in grandi squadre, se non con il Fenerbahce, ma anche Koulibaly quando arrivó.

La vera domanda è capire se tutti questi giocatori vanno bene anche a Spalletti, oltre che a Giuntoli e De Laurentiis. Meret sarà il nostro portiere il prossimo anno, quindi, bisogna dargli fiducia. Le dichiarazioni di Spalletti sui portieri non aiutano, anche se poi nello spogliatoio si è ben capito che Ospina è il titolare. I giocatori si ricordano le parole degli allenatori, per me non è stata una grandissima uscita. Meret ha bisogno di certezze, prima di giudicarlo aspettiamo.”

