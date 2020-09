Bagni: “Terzo posto alla portata del Napoli, se resta Koulibalu la difesa è a posto”

Il centrocampista campione d’Italia con il Napoli nel 1987 Salvatore Bagni, ha parlatod el Napoli in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo alcuni passaggi.

“Io dico che il Napoli è un’ottima squadra e viene subito dopo Juventus e Inter che sono le favorite per vincere il titolo.

La distanza da queste due squadre non è tanta, se dovesse restare Koulibaly anche la difesa sarebbe a posto. Se l’obiettivo del club è quello di ritornare in Champions League, allora dico che non ci saranno problemi, il, terzo posto è alla portata del Napoli.

Conosco bene Osimhen. È uno che gioca per i compagni ed ha tanta voglia di mangiarsi il pallone. Magari non segnerà subito 20 gol, ma sarà funzionale per il progetto tecnico di Gattuso.

Modulo? Giocare coi quattro attaccanti non è semplice. Ma capisco pure che per le caratteristiche dei giocatori

che ha l’allenatore pensi a questo sistema di gioco. È un modulo che richiede parecchi sacrifici degli attaccanti che, in fase difensiva, devono schierarsi col 4-4-2 e, dunque, gli esterni devono arretrare sulla linea dei due mediani. E poi, se non avrà un incontrista sarà ancora più complicato, perché Zielinski e Fabian Ruiz hanno caratteristiche

diverse, sono mezzali.

Gattuso a Parma, nel secondo tempo, ha azzeccato tutti i cambi, complimenti”.

