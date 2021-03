Bagni: “Uno come Zielinski non cel’ha nessuno, la mia classifica finale”

L’ex centrocampista del Napoli Salvatore Bagni ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola e della quale vi propiniamo un breve estratto.

“La mia classifica finale è Inter, Juventus, Milan, Napoli, Atalanta, Lazio, Roma.

L’Atalanta è la squadra che gioca il miglior calcio, se sta bene fa male a chiunque. La Juventus non la immagino fuori dai giochi per la Champions. Il Napoli se tra Crotone e Sampdoria farà sei punti darà una svolta.

Il Napoli è in condizione, ha recuperato uomini importanti e si è rimesso a giocare bene. Le vittorie su Milan e Roma testimoniano la bontà dell’organico e del lavoro di Gattuso.

La fortuna gli ha voltato le spalle sottraendogli contemporaneamente troppi calciatori.

Ho il sospetto che uno come Zielinski n0n ce l’abbia nessuno. H giocate pazzesche con entrambi i piedi, un’9ntelligenza che serve per fare la differenza. Ho il dubbio che neanche lui sappia quanto sia forte. Parliamo di un calciatore di un altro pianeta.

Ho visto in TV le immagini dell’Olimpico con la panchina in piedi ad incitare chi stava in campo: un gesto di coesione che prima non si scorgeva e che adesso aiuta”.

