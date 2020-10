Bakayoko a KKN: “Sono molto felice di essere qui a Napoli. Ringrazio Gattuso per l’opportunità”

Tiémoué Bakayoko, arrivato da appena due settimane al Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il centrocampista ha rilasciato le sue prime parole ufficiale da nuovo calciatore del Napoli. A seguire la sua lunga intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

Bakayoko su come si sta trovando al Napoli e gli obiettivi

Come ti stai trovando qui? Gattuso ti ha convinto a venire qui?

“La squadra è stata fantastica con me e sono molto felice di essere qui a Napoli. Sicuro, è stato lui a convincermi a venire qui a Napoli; voglio ringraziarlo per avermi dato questa opportunità di giocare nel Napoli.”

Hai già parlato con Gattuso di centrocampo a 2 o a 3? Ti trovi meglio a 2 o a 3? Che obiettivi può avere il Napoli, punta allo scudetto?

“A me piace giocare a calcio, due o tre non fa differenza. Io sono qui per dare la mia disponibilità al Napoli. Penso che non è il momento adatto di parlare di vittoria del campionato, abbiamo un’ottima squadra quest’anno e combatteremo per arrivare il più in alto possibile e poi vedremo dove saremo arrivati partita per partita.”

Sulla sua condizione fisica e sul rapporto con Conte e Morata

Hai voglia di giocare subito, nella partita contro l’Atalanta? Come la vedi l’Atalanta?

“Ho voglia di giocare, non lo faccio da tanto tempo. Ce la sto mettendo tutta per provare a giocare, io sono pronto per giocare per la squadra poi il mister decide chi deve giocare contro l’Atalanta. L’Atalanta è uan squadra che gioca molto bene ed è molto veloce.”

Qual è il tuo rapporto con Conte, allenatore dell’Inter, e di Morata, che è tornato alla Juventus?

“Avevo un buon rapporto con Conte; quando allenava il Chelsea e mi ha aiutato molto, ma ora io sono al Napoli e lui è all’Inter. Ho un buon rapporto anche con Morata, ci sentiamo spesso e mi ha aiutato molto quando sono arrivato qui in Italia.“

