Bakayoko alla prima con il Napoli convince tutti

Tiémoué Bakayoko, nel match di ieri contro l’Atalanta, ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia azzurra del Napoli.

Una partita, quella giocata dal centrocampista, che ha convinto un po’ tutti sulla sua prestazione. Per la Gazzetta dello Sport Bakayoko è stato da 7,5 ed è “quello che mancava in mezzo a Gattuso”; per Tuttosport mezzo voto in meno (quindi un bel 7) ma un giudizio simile a quello della Gazzetta: “è il pilastro su cui si appoggiano le due fasi“. Per quanto riguarda il Corriere dello Sport, invece, “solo” un 6,5 con questo giudizio: “Imperioso, autorevole, energico“.

Il nostro buon Mauro Guerrera ha dato un 7 pieno al centrocampista nelle sue pagelle con questo giudizio:

Bakayoko: 7 – Qualche veniale sbavatura negli appoggi ma giustificata anche dal lungo stop. Ha portato in dote fisico, tranquillità al reparto e qualità al giro palla.

