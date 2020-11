Tiemouè Bakayoko, espulso nell’ultima partita di campionato contro il Milan, salterà la prossima sfida del Napoli con la Roma.

In seguito alle decisioni arbitrali dell’ultimo turno di Serie A, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno i due calciatori espulsi durante l’ottava giornata, vale a dire Tiemouè Bakayoko e Mattia Perin, giocatori rispettivamente di Napoli e Genoa. Entrano invece in diffida Arslan e Thorsby.

