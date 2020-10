Bakayoko: “Voglio giocare, spero di esserci già con l’Atalanta”

Il nuovo acquisto del Napoli, Tiemouè Bakayoko, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore azzurro a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il francese ha dimostrato subito voglia di avere un ruolo da protagonista nel corso della stagione e spera di essere in campo già sabato, contro l’Atalanta: “È da parecchi mesi che non scendo in campo, dunque la mia voglia di giocare è altissima. Ce la sto mettendo tutta, e mi piacerebbe essere in campo già sabato, per la partita contro l’Atalanta, una squadra veloce e che gioca molto bene. Dipenderà, però, tutto dal mister e dalle scelte che farà”.

