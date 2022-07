Baldini, torna da Spalletti. Da una barca in mezzo al mare a Dimaro perché all’amico del cuore non si può dire di no

Arrivato a Dimaro anche Mister Baldini.

Non c’è l’ha fatta a dire di no al suo amico di una vita.

Mister Baldini aveva deciso di smettere con il calcio e godersi la famiglia ma al cuor non si comanda.

Era in barca in mezzo al mare quando è arrivata la telefonata di Spalletti, in difficoltà per l’addio imprevisto di Calzona.

Il tempo di rientrare a terra, preparare un borsone e raggiungere Dimaro.

Si occuperà di fase difensiva e calci da fermo, in team con il neo arrivato Salvatore Russo, già al lavoro dal primo giorno di ritiro.

C’è ancora sentimento nel mondo del calcio che non è solo interessi e cinismo.

