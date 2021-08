Ballardini a DAZN: “Gol annullato? Non era assolutamente fallo”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli.

“Il Genoa ha fatto una bella partita, se l’è giocata col Napoli e siamo soddisfatti. La prestazione è buona contro una grande squadra. Oggi si è visto il Genoa solito, compatto e chiaro in quello che fa. Con personalità”.

Ha chiuso con tanti giovani in campo. “Adesso qualcuno magari andrà a giocare perché è giusto così. Abbiamo dei meno giovani che sono pronti”.

Come valuta l’episodio del gol annullato? “Penso che non sia fallo. Io ho visto 4-5 calciatori del Napoli che si sono messi a ridere perché anche loro erano convinti che fosse valido il gol. Non m’interessano queste cose però, un arbitro può commettere degli errori in buona fede, come succede a calciatori e allenatori”.

