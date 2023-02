Ballardini in conferenza: “Domani troveremo il Napoli concentrato come lo è dall’inizio del campionato”

L’allenatore della Cremonese Davide Ballardini in conferenza stampa ha presentato la sfida di campionato contro il Napoli in programma domani al Maradona.

“Finalmente abbiamo lavorato per una settimana intera. È stata una buona settimana di allenamento per chi sta bene e ha avuto modo di allenarsi, mentre altri non saranno a disposizione.

Il Napoli è una squadra che abbiamo incontrato in Coppa, magari con diversi giocatori che non sono sempre titolari, ma fanno parte di una rosa importantissima e sono giocatori di grandissimo spessore. Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è dall’inizio del campionato. Sarà un bel banco di prova per noi, un grandissimo esame e cercheremo di affrontarlo al meglio.

La nostra classifica pesa perché è grande l’insoddisfazione, ma l’unica maniera che si ha di cambiare le cose è con l’impegno, la voglia di competere e fare meglio, perché è l’unica strada. Abbiamo un gruppo di ragazzi che si impegna e vuole fare bene.

Come attaccanti abbiamo Afena-Gyan, Ciofani e Tsadjout. Grandi dubbi non ce ne sono. L’idea comunque è quella di avere due attaccanti.

Per gestire la partita servono qualità e personalità che in Serie A non hanno tante squadre. Per me la Cremonese è una squadra che può avere l’attenzione, l’umiltà e la qualità di gioco per fare bene anche contro le squadre del suo livello. Io tutte queste differenze fra la Cremonese che gioca contro le medio-piccole e quella contro le big non l’ho vista, è chiaro che contro queste ultime loro hanno più possesso, ma la Cremonese tiene bene il campo e quando ha palla cerca, avendo più spazio, le ripartenze in profondità”.

