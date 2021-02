Ballardini: “Io? Da genio ad asino ci vuole un attimo. Il Napoli gioca un calcio europeo”

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni importanti passaggi.

“Qui passare da genio ad asino è una questione di un secondo, ci vuole proprio soltanto un attimo. E’ chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. In settimana abbiamo lavorato bene con gli ingredienti di sempre: grande attenzione, serietà, impegno e coinvolgimento assoluto. Da quando sono arrivato qui ho notato una partecipazione attiva e continua al lavoro da parte di tutti.

Io penso soltanto alle grandi qualità di questo Napoli e al modo in cui il Genoa dovrà provare a mettere in difficoltà l’avversario. Restiamo concentrati sulla gara. Non so se giocheranno con la difesa a tre, o come fanno di solito, cioè con il 4-3-3 o il 4-2-3-1. A prescindere da tutto ciò, il Napoli ha giocatori straordinari che fanno parte di una squadra straordinariamente costruita bene. Prima che arrivassi qui sostenevo che il Napoli è una delle poche squadre italiane che gioca un calcio europeo.

Fa coesistere la grande qualità dei giocatori con la compattezza e la solidità generale. Può aver avuto qualche passaggio non proprio ottimale, ma ha sempre evidenziato una grande solidità e qualità a prescindere dal modulo”.

