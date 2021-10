Ballottaggio Meret-Ospina, Spalletti: “Sono due portieri fortissimi, valuterò”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato del ballottaggio tra Meret e Ospina in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina di Serie A.

“Ballottaggio Meret-Ospina? Sono due portieri forti, l’ho già detto, quando ce n’è uno si fa posto, ma due portieri non possono giocare e si penalizza più dei propri demeriti chi non viene scelto. Anche per loro ci saranno dei momenti di condizione che sale o scende e valuterò. Quello che faranno mi darà le indicazioni, sono due portieri fortissimi.

