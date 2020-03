Balotelli ironizza: “Prima di sospendere la Juve doveva tornare in testa”

Mario Balotelli, attaccante del Brescia, ha commentato via social il delicato periodo che sta vivendo il nostro paese, per l’emergenza Coronavirus.

L’ex attaccante di Manchester City e Milan, in una diretta su Instagram, ha parlato della sospensione del campionato: ““La gente non capisce la gravità di ciò che sta accadendo. Mi manca molto il calcio, ma è bello stare a casa. E restateci, altrimenti esco io a prendervi a sberle. Serie A? Non vince nessuno, non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla Serie B e l’anno prossimo fai un campionato a 22 squadre. Puoi fare mille robe, ma non le fanno. Secondo me al 3 aprile non si riprende”. Poi una battuta: “Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato”.

