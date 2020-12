Bancomat difettoso a Napoli: passante raccoglie soldi e li consegna alla polizia

Curiosa vicenda quella che è accaduta oggi a Napoli, che ha visto come protagonisti un Bancomat difettoso ed una persona che passava di lì per caso.

Il Bancomat difettoso, infatti, ha cominciato a “sputare”, letteralmente, banconote da 50 e 20 euro. Un passante, italiano con origini marocchine, di 51 anni si è stupito di quello che stava accadendo; una volta che si è ripreso dallo stupore ha cominciato a raccogliere le banconote sputate dal bancomat.

Raccolte tutte, il 51enne si è recato dagli agenti di polizia di Vicaria Maercato dove ha consegnato le banconote. La moglie, a Sky TG 24, ha commentato così:

“Abitiamo in una casa piccola; mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo.”

