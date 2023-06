Baniya, l’agente: “Durante la tournée in Turchia, Giuntoli ha chiesto informazioni sul mio assistito…”

A Radio CRC è intervenuto Giovanni Bia, agente di Baniya.

“La stagione del Napoli è stata straordinaria, peccato per la Champions perché il Napoli poteva essere al posto dell’Inter. C’è stato un finale un po’ piccantino tra Giuntoli e De Laurentiis e sono curioso di vedere come andrà a finire. Secondo me alla fine lo lascerà andare, ma lo farà pagare caro o gliela farà pagare cara. Sotto banco molti direttori lavorano per più società.

Baniya? È molto molto bravo. È nato in Italia, ha il doppio passaporto e presumo verrà convocato sia dalla nazionale turca che da quella italiana e andrà valutato chi scegliere. Giuntoli me l’aveva chiesto durante la tournée in Turchia di questo inverno. Era già da un po’ che bazzicava, andò a parlare con Pirlo e con il direttore. Spero che anche senza Giuntoli possa essere un giocatore attenzionato dal Napoli. Forse è un po’ presto per dire se possa essere il sostituto di Kim. Potrebbe partire dalle retrovie per guadagnarsi la titolarità. Dovremmo vederlo e contestualizzarlo nel Napoli, vederlo da fuori secondo me ci sta dentro tranquillamente. Caratterialmente è un ragazzo straordinario, ha fatto la gavetta ed è un giocatore straordinario. Il prezzo è abbordabilissimo”.

Comments

comments