Barcellona-Alaves, malore per Aguero che va in ospedale per accertamenti

Nel corso della sfida tra Barcellona e Alaves Sergio “Kun” Aguero ha avuto un malore e ha avuto difficoltà respiratorie dopo un colpo di testa.

L’attaccante è riuscito ad uscire dal campo sulle sue gambe, anche se con difficoltà. Aguero poi è andato in ospedale dato che ha accusato un fastidio al torace e poi difficoltà nel respirare. Per lui ci saranno esami cardiologici.

La mamma, la fidanzata ed il fratello, andati subito in ospedale, quando sono usciti hanno alzato i pollici; segno che l’attaccante si stava sentendo meglio. Sergi Barjuan, allenatore ad interim del Barcellona, ha commentato così in conferenza stampa:

“Aguero mi ha detto che non si sentiva bene. L’hanno portato all’ospedale per vedere cosa aveva. Non posso dire di più.”

