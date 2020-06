La gara di ritorno di Champions League contro il Napoli è ancora lontana, ma per il Barcellona in ottica campionato non arriva una buona notizia.



Il centrocampista olandese dei catalani Frenkie de Jong ha riportato un infortunio al muscolo soleo della gamba destra che lo costringerà a diverse settimane di stop.

Le sue condizioni dell’ex centrocampista dell’Ajax saranno valutate nei prossimi giorni.

