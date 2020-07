Clamoroso episodio in casa Barcellona che vede protagonista il centrocampista brasiliano Arthur.

Il calciatore ha fatto sapere alla società catalana che domani non sarà presente alla ripresa degli allenamenti perché è in vacanza in Brasile. Il club ha minacciato di prendere dei provvedimenti nei confronti dello stesso Arthur che però sembra intenzionato a restare in Brasile.

Comments

comments