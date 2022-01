Barcellona, Camp Nou al 100% della capienza per la sfida contro il Napoli

Dalla Spagna arrivano nuove voci che riguardano anche la partita di Europa League tra Barcellona e Napoli che si giocherà al Camp Nou.

Secondo l’emittente RAC1, infatti, il Barça potrà contare su un Camp Nou che potrà ospitare il 100% della capienza. Questo perché già la partita contro l’Atletico Madrid, in programma il 6 febbraio, non vedrà limitazioni sulla capienza dello stadio catalano.

RAC1, inoltre, riporta che in Spagna si è messa la parola fine alle limitazioni per le manifestazioni sportive. Per questo il Barcellona potrà contare, di nuovo, su un Camp Nou al 100% della capienza. Per il Napoli si prospetta una partita, in programma il 17 febbraio, con un clima davvero bollente.

