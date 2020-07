Barcellona vista Champions: Dembele e Griezmann in recupero per il Napoli

Il Barcellona fa il conto con gli infortunati e gli squalificati in vista del ritorno di Champions League del 7 agosto contro il Napoli.

Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport:

“Quique Setién conta di recuperare Dembelé in tempo per la sfida Champions con il Napoli. L’attaccante francese fu vittima, lo scorso febbraio, di un grave infortunio a un tendine. La serietà della lesioni (oltre 5 mesi necessari per il recupero) aveva permesso al Barça di sostituirlo nella lista della Liga con Braithwaite, che però non può giocare in Champions perché arrivato oltre i termini.

Di qui l’insistenza di Setién, che ha convinto il 23enne transalpino a proseguire le sedute di fisioterapia nella cittadella sportiva di Sant Joan Despì anche in questa settimana di vacanza per i compagni. A partire da lunedì, Dembelé dovrebbe finalmente riprendere a lavorare con il gruppo.

Se tutto dovesse filare liscio, potrebbe giocare almeno una porzione della partita contro i ragazzi di Gattuso. Dovrebbero recuperare anche gli altri infortunati Griezmann e Lenglet. Niente da fare per Umtiti. Assenti per squalifica Vidal e Busquets”.

